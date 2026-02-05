A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (6), indicando um tempo instável para a data. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Inaciolândia, com 29.3°C, seguida por Cezarina e Varjão, ambas com 28.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 20.3°C, e Piracanjuba, com 20.4°C.A umidade média regional do tempo ficará em 87.23%. As maiores probabilidades de chuva se concentram em Buriti Alegre, com 75.0%, e em Cezarina e Piracanjuba, ambas com 70.0%. Cidades como Buriti Alegre, Cezarina e Morrinhos preveem um tempo com alta umidade, atingindo 94.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.