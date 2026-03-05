A região Sul para a sexta-feira (6) apresenta grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Inaciolândia (30.9°C), Cachoeira Dourada (30.8°C) e Itumbiara (30.2°C). As temperaturas mínimas mais baixas são registradas em Morrinhos (20.1°C) e Piracanjuba (20.2°C).A umidade média na região está em 80.38%, com destaque para Professor Jamil e Varjão, que podem registrar umidade de até 94.0%, e Caldas Novas com 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 53.56%, mas o tempo indica chances bem mais altas em algumas localidades. Cezarina tem 95.0% de probabilidade de chuva, Inaciolândia 90.0% e Edéia 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Cezarina: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Indiara: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Panamá: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Rio Quente: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Varjão: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.