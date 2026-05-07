A região Sul terá tempo estável para a sexta-feira (8). As cidades mais quentes incluem Cachoeira Dourada com 32.6°C, Inaciolândia com 32.3°C e Porteirão com 32.1°C. As cidades mais frias serão Indiara com 17.6°C e Cezarina com 17.8°C.A umidade média na região será de 62.02%, e a probabilidade média de chuva é de 6.63%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre, todas com 10.0%. Indiara apresenta os maiores índices de umidade, com 81.0%, seguida por Aloândia e Cezarina, ambas com 78.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 31.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 31.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 31.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 32.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.