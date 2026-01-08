A região Sul terá grande chance de chuva na sexta-feira (9). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Porteirão, com máxima de 31.4°C, Inaciolândia, com 31.3°C, e Cezarina, com 31.1°C. Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Buriti Alegre, com mínima de 19.5°C, e Piracanjuba, com 19.7°C.O tempo na região terá umidade média de 72.87%. As cidades com maior umidade incluem Morrinhos, Piracanjuba e Professor Jamil, todas com 84.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 34.62%, mas cidades como Aloândia, Caldas Novas e Cezarina apresentarão maior chance de chuva, com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.