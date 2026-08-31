A região Sul deve registrar forte instabilidade atmosférica e frequentes pancadas de água nesta terça-feira (1), mantendo a média das temperaturas máximas em torno de 32,07°C e as mínimas por volta de 19,15°C. Entre os destaques de calor no período, Cezarina lidera com termômetros atingindo 34,0°C, seguida de perto por Indiara, com 33,9°C, e Professor Jamil, com máxima de 33,8°C. Já os menores índices térmicos previstos para o dia devem se concentrar em Buriti Alegre, com mínima de 17,9°C, e em Morrinhos, com 18,3°C.O nível de umidade do ar na região fica com média de 65,35%, com os índices mais elevados ocorrendo durante a noite em Bom Jesus de Goiás e Panamá, que atingem 86,0%, além de Aloândia, com 85,0%. A possibilidade média de precipitação é de 54,62%, sendo que o risco de chuva alcança 70,0% no período diurno em municípios como Aloândia, Buriti Alegre e Goiatuba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Buriti Alegre: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Caldas Novas: máxima 32,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Cezarina: máxima 34,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Cromínia: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Edealina: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Edéia: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Goiatuba: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Inaciolândia: máxima 28,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Indiara: máxima 33,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Itumbiara: máxima 31,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Joviânia: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Mairipotaba: máxima 33,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Marzagão: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Morrinhos: máxima 31,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 40,0%Piracanjuba: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Pontalina: máxima 32,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Porteirão: máxima 31,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Professor Jamil: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Rio Quente: máxima 32,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Varjão: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Vicentinópolis: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Água Limpa: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.