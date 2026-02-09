A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva para a terça-feira (10). Esta será a principal característica do tempo, com as temperaturas máximas mais elevadas registradas em Água Limpa, com 25.9°C, Marzagão, com 25.8°C, e Caldas Novas, com 25.5°C. As mínimas mais baixas serão de 19.5°C, observadas em Caldas Novas e Morrinhos.A umidade média na região ficará em 90.38%, com os maiores índices de 96.0% em Aloândia, Morrinhos e Varjão. Apesar da probabilidade média de chuva ser de 56.63% para a região, algumas cidades como Água Limpa, Cezarina e Mairipotaba terão uma probabilidade de chuva de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Buriti Alegre: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Cezarina: máxima 24.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 24.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 25.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Itumbiara: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 24.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 24.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 24.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 24.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.