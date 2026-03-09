A região Sul, para a terça-feira (10), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas na região devem registrar 30.3°C em Porteirão, 29.9°C em Indiara e 29.8°C em Cezarina. Já as mínimas esperadas são de 19.8°C em Piracanjuba e 19.9°C em Morrinhos.A umidade média na região Sul é de 82.38%, com destaque para Professor Jamil e Varjão, que podem atingir 93.0%, e Aloândia, com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 57.88%, sendo as maiores chances em Cromínia, Pontalina e Professor Jamil, onde a probabilidade de tempo chuvoso alcança 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Buriti Alegre: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 85.0%Caldas Novas: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Cromínia: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 29.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Mairipotaba: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Marzagão: máxima 28.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Panamá: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Pontalina: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Porteirão: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 85.0%Professor Jamil: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Rio Quente: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Vicentinópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.