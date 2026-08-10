A região Sul apresenta um cenário de sol e pouca nebulosidade nesta terça-feira (11), sem previsão de grandes mudanças nas condições meteorológicas. O calor se faz presente em toda a localidade, tendo como destaques de temperaturas mais altas as cidades de Cachoeira Dourada, com máxima de 36,2°C, Porteirão, com 36,0°C, e Edéia, que chega a 35,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas registradas devem ocorrer em Marzagão, com mínima de 19,0°C, e Água Limpa, com 19,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em torno de 38,17%, sendo que Água Limpa registra o valor mais elevado, alcançando 58,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 2,79%, mantendo o tempo predominantemente seco. Ainda assim, os municípios de Cezarina, Cromínia e Indiara apresentam os maiores índices de chance de precipitação, estimados em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 34,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 35,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 35,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 33,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 35,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 34,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 33,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 33,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 34,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 34,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 34,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.