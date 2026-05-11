A região Sul terá tempo com altas temperaturas para terça-feira (12). As cidades mais quentes incluem Mairipotaba com 28.7°C, Edealina com 28.7°C e Cezarina com 28.6°C. Já as cidades mais frias serão Buriti Alegre, com mínima de 13.2°C, e Bom Jesus de Goiás, com 13.3°C.A umidade média na região será de 67.73%, com destaque para Mairipotaba, que registrará 81.0%. A probabilidade de chuva ficará em torno de 10.19%, com os índices mais elevados em Água Limpa, Caldas Novas e Marzagão, todos com 15.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 28.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 26.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 27.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.0°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 27.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.