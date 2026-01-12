A região Sul apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (13), caracterizando o tempo predominante para o dia. As temperaturas mais elevadas na região serão registradas em Itumbiara, com máxima de 29.3°C, seguida por Cachoeira Dourada com 29.1°C e Água Limpa com 29.0°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Goiatuba e Morrinhos, ambas com 19.8°C.A umidade média na região será de 81.71%, com cidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre atingindo 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.13%, contudo, cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás destacam-se com 75.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Indiara: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Vicentinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.