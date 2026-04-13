A região Sul para terça-feira (14) terá um tempo predominantemente quente. As cidades mais quentes serão Porteirão com 31.6°C, Inaciolândia com 31.3°C e Edéia com 30.6°C. Já as mais frias serão Caldas Novas e Morrinhos, ambas com mínima de 19.1°C.A umidade média na região será de 60.44%, com Cachoeira Dourada registrando a máxima de 74.0%, seguida por Caldas Novas com 73.0% e Itumbiara com 72.0%. A probabilidade média de chuva fica em 9.33%, com as maiores chances em Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Caldas Novas, todas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.