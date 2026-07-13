A região Sul conta com tempo firme e predomínio de sol nesta terça-feira (14), mantendo as temperaturas da tarde agradáveis. Entre os destaques locais, as máximas mais elevadas ocorrem em Edéia e Edealina, que atingem 28,9°C, e em Mairipotaba, com 28,8°C. Na outra ponta, as temperaturas mais baixas marcam o início do dia em Indiara, com mínima de 11,6°C, e Aloândia, com 11,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 48,38%, sendo que Inaciolândia registra a maior taxa com 66,0%, seguida por Aloândia com 63,0%. A probabilidade de chuva média é de apenas 0,29% para o território, com Itumbiara apresentando a maior chance de precipitação, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28,1°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 26,8°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 28,3°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 27,7°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 28,6°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 28,0°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 28,9°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 28,9°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 26,9°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 27,0°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 28,6°C, mínima 11,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 27,8°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 28,0°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 28,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 28,0°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 27,5°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 27,0°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 12,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 27,5°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 28,3°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 28,2°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 28,3°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 27,4°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 28,0°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 28,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 27,6°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.