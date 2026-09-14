A região Sul terá uma terça-feira (15) marcada por predomínio de sol e calor em diversos municípios, registrando termômetros elevados ao longo do dia. Entre os destaques de calor, Cezarina desponta como a cidade mais quente, com máxima de 33,7°C, seguida de perto por Edealina, com 33,4°C, e Indiara, que atinge 33,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ser observadas em Buriti Alegre, com 17,6°C, e em Bom Jesus de Goiás, onde os termômetros marcam 18,2°C.Em relação aos índices de umidade, a média para a região está estimada em 61,9%, tendo Marzagão com o maior percentual registrado, de 74,0%, seguido por Caldas Novas e Rio Quente, ambos com 72,0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, ficando em apenas 7,12%, sendo que os maiores índices esperados para o dia não passam de 15,0% em cidades como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 31,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cezarina: máxima 33,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 33,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiatuba: máxima 30,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 32,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 33,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 31,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 30,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 32,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 32,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 32,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 32,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 31,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vicentinópolis: máxima 31,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 31,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.