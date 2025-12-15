A região Sul terá grande chance de chuva na terça-feira (16). As cidades mais quentes serão Porteirão com 28.6°C, Bom Jesus de Goiás com 27.8°C e Inaciolândia com 27.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Caldas Novas, com 20.7°C, e Morrinhos, que também registrará 20.7°C.A umidade média na região Sul amanhã será de 91.46%. Porteirão apresenta a umidade mais alta, com 95.0%. As probabilidades de chuva também são elevadas, com uma média de 70.58% para a região. Inaciolândia destaca-se com a maior probabilidade, alcançando 85.0%, seguida por Água Limpa e Aloândia, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 25.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 26.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Goiatuba: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Inaciolândia: máxima 27.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 26.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 27.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Piracanjuba: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 28.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.