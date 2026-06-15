A região Sul, para terça-feira (16), apresentará um tempo ameno. As temperaturas máximas registrarão Cezarina com 25.9°C, Professor Jamil com 25.8°C e Edealina com 25.8°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Buriti Alegre, com 15.2°C, e Marzagão, com 15.4°C.Em relação à umidade, o tempo na região terá níveis elevados, com destaque para Buriti Alegre e Mairipotaba, ambas com 92.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa, mas Morrinhos e Rio Quente apresentam as maiores chances, com 45.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 24.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 25.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 25.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 25.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 25.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 25.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 25.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 23.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 24.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 25.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Itumbiara: máxima 25.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 24.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 25.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 25.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Morrinhos: máxima 24.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 23.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 25.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 25.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 25.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 25.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 25.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 25.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 24.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 25.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.