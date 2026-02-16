A região Sul apresentará tempo de altas temperaturas para terça-feira (17). As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 32.8°C, Cachoeira Dourada, com 32.4°C, e Porteirão, com 32.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 20.1°C.A umidade média na região será de 64.46%, com Água Limpa registrando o maior índice com 81.0%. A probabilidade de chuva ficará em 7.6% em média, sendo Goiatuba a cidade com maior probabilidade, atingindo 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 31.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.