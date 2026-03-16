A região Sul terá grande chance de chuva na terça-feira (17). As cidades mais quentes serão Inaciolândia com 29.8°C, Porteirão com 29.5°C e Cachoeira Dourada com 29.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos com 20.1°C e Piracanjuba com 20.3°C.A umidade média na região Sul será de 85.37%. Cidades como Piracanjuba, Professor Jamil e Vicentinópolis podem apresentar umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.92%, mas algumas localidades como Cezarina, Indiara e Joviânia mostram chances de até 95.0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Buriti Alegre: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Joviânia: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Mairipotaba: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Panamá: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Professor Jamil: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.