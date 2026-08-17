A região Sul terá um dia ensolarado e sem previsão de chuva nesta terça-feira (18), com os termômetros registrando média mínima de 19,12°C. Entre os destaques de calor na tarde, Porteirão lidera com máxima de 34,4°C, seguida de perto por Inaciolândia, com 34,1°C, e Edéia, que alcança 34,0°C. Na contramão, as temperaturas mais amenas ocorrem em Marzagão, com mínima de 16,5°C, e Rio Quente, que registra 16,6°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 39,42%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Água Limpa, com 58,0%, e Marzagão, com 54,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade é de 0,0% para toda a região, confirmando o predomínio de tempo firme durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 31,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 31,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 32,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 34,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 31,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 33,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 31,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 32,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 34,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 32,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 31,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 33,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 31,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.