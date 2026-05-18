A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas na terça-feira, dia 19. As máximas ficarão em torno de 26.0°C, com Caldas Novas registrando a temperatura mais alta, seguida por Cezarina e Professor Jamil, ambas com 25.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Bom Jesus de Goiás, com 17.9°C, e Buriti Alegre, com 18.1°C.A umidade do ar na região será elevada, com média de 84.21%. Cidades como Bom Jesus de Goiás (94.0%), Panamá (93.0%) e Buriti Alegre (92.0%) apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é baixa na maior parte da região, com média de 16.73%. No entanto, Buriti Alegre tem uma probabilidade de 35.0%, e Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada registram 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 23.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 24.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 25.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 25.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 22.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 22.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 24.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 24.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 23.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 25.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 24.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 22.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 25.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 23.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 25.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 25.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 25.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 23.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 25.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.