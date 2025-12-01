A região Sul, para terça-feira (2), apresenta como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Itumbiara com 34.1°C, Água Limpa com 33.9°C e Marzagão com 33.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 20.9°C, e Piracanjuba, com 21.1°C.A umidade média na região será de 68.9%, com Indiara, Cezarina e Varjão apresentando os maiores índices, com 88.0%, 87.0% e 87.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 59.33%, mas o tempo terá maiores chances de precipitação em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 85.0%, e Água Limpa com 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Goiatuba: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 32.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 34.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 33.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 32.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Pontalina: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 32.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Rio Quente: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 32.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.