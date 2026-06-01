A região Sul terá tempo estável com pouca chance de chuva na terça-feira (2). As temperaturas se manterão amenas, com as cidades mais quentes sendo Edealina, registrando máxima de 29.4°C, Cachoeira Dourada e Edéia, ambas com máximas de 29.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Marzagão, com mínima de 11.7°C, e Buriti Alegre, com 11.8°C.A umidade do tempo na região terá média de 54.04%, com as cidades de Água Limpa e Inaciolândia apresentando os maiores índices de até 72.0%. A probabilidade de chuva é muito baixa, com média de 1.15% na região. Aloândia, Cezarina e Cromínia registrarão as maiores probabilidades de chuva, com 5.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.5°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 28.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 27.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 27.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 28.7°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.3°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.7°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 27.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 28.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 27.7°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 27.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 28.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 28.2°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.