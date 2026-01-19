A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (20), com o tempo instável marcando o dia. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cachoeira Dourada, com 29.9°C, Inaciolândia, com 29.4°C, e Joviânia, que alcança 28.8°C. As mínimas, por sua vez, serão registradas em Buriti Alegre, com 19.4°C, e Goiatuba, que terá 19.6°C.A umidade média na região será de 86.75%, e a probabilidade média de precipitação é de 65.48%. As cidades com maior umidade incluem Aloândia, Cezarina e Cromínia, todas com 93.0%. Já as maiores probabilidades de chuva ocorrem em Itumbiara, com 85.0%, e em Aloândia e Bom Jesus de Goiás, com 75.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 25.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 26.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Itumbiara: máxima 28.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Panamá: máxima 25.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.