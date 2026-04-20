A região Sul terá tempo com temperaturas elevadas para terça-feira (21). As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 32.1°C, Porteirão com 32.0°C e Cachoeira Dourada registrando 31.8°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Varjão, com mínima de 19.2°C, e Cezarina, com 19.3°C.A umidade média na região Sul será de 60.12%. Cidades como Cachoeira Dourada, Cezarina e Varjão registram as maiores umidades, com 74.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 8.94%, com os maiores índices de 15.0% em Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Caldas Novas.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.