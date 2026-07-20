A região Sul contará com predomínio de sol e ausência de precipitações nesta terça-feira (21), apresentando grande variação de temperatura ao longo do dia. As marcas mais altas serão registradas em Cachoeira Dourada, Edéia e Inaciolândia, que devem atingir máxima de 32,0°C. Em contrapartida, o amanhecer será mais frio em Marzagão, com mínima de 13,3°C, e em Água Limpa, que registra 14,0°C.A umidade relativa do ar na região terá média de 45,13%, com os maiores índices concentrados em Água Limpa, que chega a 65,0%, e Marzagão, com 62,0%. Além disso, a probabilidade média de chuva é de 0,0%, confirmando o tempo seco também em municípios como Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 29,4°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 31,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 32,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 29,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 31,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 30,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 31,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 29,9°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 29,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 29,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 29,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 30,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 32,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 30,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 29,4°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 30,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 29,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.