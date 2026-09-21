A região Sul registrará tempo úmido e alta probabilidade de precipitação nesta terça-feira (22), com média máxima estimada em 30,15°C. No topo das temperaturas do dia, Cezarina e Professor Jamil devem atingir máxima de 31,9°C, seguidos por Mairipotaba, com máxima de 31,6°C. Em contrapartida, os termômetros marcam os menores índices em Morrinhos, com mínima de 19,6°C, e em Buriti Alegre, com mínima de 19,7°C.A média da umidade relativa do ar na região fica em torno de 68,52%, alcançando os patamares mais elevados em Indiara, com 86,0%, seguida por Bom Jesus de Goiás e Cezarina, que registram 85,0%. Quanto à probabilidade de chuva, cuja média regional é de 61,44%, o índice máximo chega a 75,0% em cidades como Aloândia, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 50,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Buriti Alegre: máxima 28,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 50,0%Cachoeira Dourada: máxima 28,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Caldas Novas: máxima 31,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Cezarina: máxima 31,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Cromínia: máxima 31,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 60,0%Edealina: máxima 31,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Edéia: máxima 30,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Goiatuba: máxima 28,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Inaciolândia: máxima 27,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Indiara: máxima 31,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 60,0%Itumbiara: máxima 29,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Joviânia: máxima 29,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Mairipotaba: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Marzagão: máxima 31,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Morrinhos: máxima 29,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Panamá: máxima 28,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Piracanjuba: máxima 31,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Pontalina: máxima 30,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Porteirão: máxima 29,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Professor Jamil: máxima 31,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 60,0%Rio Quente: máxima 30,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Varjão: máxima 31,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Vicentinópolis: máxima 29,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Água Limpa: máxima 30,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.