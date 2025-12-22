A região Sul para terça-feira (23) apresenta tempo com temperaturas amenas como característica principal. As cidades mais quentes serão Inaciolândia com 31.1°C, Itumbiara e Porteirão com 30.6°C. Já as mais frias serão Piracanjuba com 18.9°C e Professor Jamil com 18.9°C.A umidade média na região Sul será de 75.15%. Cezarina e Varjão registram os maiores índices de umidade noturna, com 91.0%, seguidas por Indiara com 88.0%. A probabilidade de chuva na região é de 17.02% em média, com as maiores chances em Cezarina, Edéia e Varjão, todas com 40.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Marzagão: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Porteirão: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.