A região Sul apresentará grande chance de chuva na terça-feira (23) como característica principal do tempo. As temperaturas máximas serão observadas em Cezarina, Edéia e Edealina, todas com 29.4°C. As mínimas mais baixas estarão em Bom Jesus de Goiás, com 16.1°C, e em Inaciolândia, com 16.5°C.A umidade média na região será de 72.96%, com Bom Jesus de Goiás registrando 93.0% e Inaciolândia 92.0%, os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 24.23%, mas Inaciolândia destaca-se com 90.0% de chance de chuva. Outras cidades com probabilidades elevadas incluem Cachoeira Dourada com 55.0% e Água Limpa com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 26.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Porteirão: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Professor Jamil: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 28.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.