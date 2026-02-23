A região Sul terá grande chance de chuva para a terça-feira (24), com uma probabilidade média de 61.35% de ocorrência de precipitação em toda a região. As cidades mais quentes esperam o tempo com temperaturas máximas de 26.4°C em Inaciolândia e Porteirão, e 26.1°C em Cachoeira Dourada. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Morrinhos, com mínima de 20.0°C, e Piracanjuba, que registra 20.1°C.A umidade média na região será de 89.27%, com Varjão apresentando um tempo mais úmido, atingindo 96.0%. Em relação à precipitação, as maiores probabilidades estão em Buriti Alegre, Porteirão e Varjão, todas com 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Buriti Alegre: máxima 24.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Caldas Novas: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Cezarina: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cromínia: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Edealina: máxima 25.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Edéia: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 25.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Joviânia: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Marzagão: máxima 25.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Panamá: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 24.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 25.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Rio Quente: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%Água Limpa: máxima 25.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.