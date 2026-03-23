A região Sul terá grande chance de chuva na terça-feira (24), com o tempo marcado por essa alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes serão Água Limpa, com máxima de 27.7°C, Caldas Novas, com 27.5°C, e Itumbiara, também com 27.5°C. Por outro lado, as cidades mais frias serão Morrinhos, com mínima de 18.6°C, e Caldas Novas, com 18.7°C.A umidade média na região será de 78.75%, com Caldas Novas, Marzagão e Rio Quente registrando os maiores índices, podendo chegar a 93.0% em Caldas Novas. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.27%, mas em Cachoeira Dourada e Inaciolândia a chance de chuva alcança 95.0%, enquanto Itumbiara tem 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Caldas Novas: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Indiara: máxima 26.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Joviânia: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Morrinhos: máxima 26.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Varjão: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Vicentinópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 27.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.