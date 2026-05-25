A região Sul apresentará tempo com altas temperaturas na terça-feira (26). As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada, com máxima de 31.3°C, Porteirão com 31.2°C, e Edéia com 30.9°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Rio Quente, com mínima de 15.7°C, e Marzagão com 15.8°C.A umidade na região Sul ficará em torno de 66.4%, com os maiores índices noturnos em Água Limpa (83.0%), Aloândia (82.0%) e Rio Quente (81.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.71%, e as cidades com maiores chances são Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 29.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.