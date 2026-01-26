A região Sul terá grande chance de chuva na terça-feira (27), marcando o tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Cezarina e Varjão, ambas com máxima de 30.6°C, e Indiara, registrando 30.4°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Morrinhos e Piracanjuba, que preveem mínimas de 20.5°C.A umidade do tempo na região apresenta média de 80.9%, com destaque para Aloândia, Cezarina e Cromínia, onde a umidade pode alcançar 91.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média regional é de 42.02%. No entanto, algumas localidades como Cezarina, Inaciolândia e Varjão possuem as maiores chances, com probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Indiara: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.