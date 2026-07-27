A região Sul deve registrar um cenário de predomínio de sol e calor ao longo desta terça-feira (28). Os termômetros sobem bastante em Edéia, com máxima de 33,9°C, além de Indiara e Porteirão, que devem marcar 33,8°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Marzagão, com mínima de 14,8°C, e em Água Limpa, onde a menor temperatura prevista é de 15,3°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral para a região deve ficar em 44,83%, com destaque para Água Limpa, que pode registrar o maior índice de 65,0%, seguida por Aloândia com 63,0%. Já a probabilidade média de chuva no território é de apenas 1,83%, mantendo a perspectiva de tempo seco. As maiores chances de precipitação, embora bastante baixas, não passam de 10,0% e se concentram em localidades como Cezarina, Edéia e Indiara.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 31,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 33,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 31,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 33,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 32,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 33,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 33,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 31,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 33,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 32,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 33,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 31,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 31,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 31,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 31,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 32,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 33,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 32,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 31,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 33,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 31,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.