A região Sul deve enfrentar uma jornada de calor intenso nesta terça-feira (29), com os termômetros registrando marcas bastante elevadas. Entre os municípios que devem registrar os índices mais altos estão Marzagão, com máxima de 36,2°C, seguida de perto por Edealina, que chega a 36,0°C, e Caldas Novas, com 35,8°C. No outro extremo, as menores temperaturas mínimas projetadas para o período ocorrem em Professor Jamil, onde os termômetros caem para 20,7°C, e em Piracanjuba, que atinge a mínima de 20,8°C.O tempo seco predomina na região, com uma umidade relativa média estimada em 50,15%, sendo que os índices máximos chegam a 67,0% em municípios como Cezarina, Indiara e Porteirão. Em relação às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 3,17%, configurando um dia majoritariamente firme. Apesar disso, Porteirão apresenta a maior chance de precipitação, com probabilidade de 25,0%, seguida por Bom Jesus de Goiás, que registra 20,0% de possibilidade de instabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Buriti Alegre: máxima 34,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 35,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 35,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 35,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 36,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Goiatuba: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 34,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 36,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Professor Jamil: máxima 35,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.