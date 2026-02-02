A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3), com o tempo instável em diversas localidades. As temperaturas máximas na região serão de 29.3°C em Porteirão, 28.6°C em Inaciolândia e 28.3°C em Edéia. As cidades mais frias registrarão 20.9°C em Morrinhos e 21.1°C em Buriti Alegre, considerando as temperaturas mínimas.A umidade média na região será de 88.06%. Cidades como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 61.25%. Cachoeira Dourada, Joviânia e Vicentinópolis terão as maiores probabilidades, com 85.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cezarina: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 28.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 28.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 28.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 29.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.