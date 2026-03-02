A região Sul, para a terça-feira (3), apresentará grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 31.0°C, Porteirão com 30.8°C e Cachoeira Dourada com 30.7°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Cezarina e Cromínia, ambas com mínima de 19.5°C.A umidade média na região Sul ficará em torno de 74.96%. Caldas Novas terá a maior umidade, atingindo 88.0%, seguida por Marzagão e Piracanjuba, ambas com 87.0%. A probabilidade média de chuva será de 19.52%, mas Marzagão destaca-se com 60.0% de chance de chuva, Rio Quente com 50.0% e Piracanjuba com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goiatuba: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Morrinhos: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 40.0%Professor Jamil: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.