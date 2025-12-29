A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva na terça-feira (30). As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 34.2°C, Joviânia, com 33.4°C, e Itumbiara, que alcançará 33.1°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com mínima de 21.5°C.A umidade do tempo na região terá média de 71.46%, com destaque para Cezarina, Piracanjuba e Professor Jamil, que podem atingir 86.0% de umidade. A probabilidade de chuva, com média regional de 25.58%, será maior em Cachoeira Dourada, com 75.0%, e Inaciolândia, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.9°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 32.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 31.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 33.0°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 32.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 33.1°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Joviânia: máxima 33.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 32.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 31.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 34.2°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 32.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 32.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.