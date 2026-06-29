A região Sul terá a ausência de chuva como principal característica do tempo na terça-feira (30). As temperaturas máximas alcançarão 30.5°C em Porteirão, 30.3°C em Edéia e 30.2°C em Indiara. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Marzagão, com 14.1°C, e em Rio Quente, com 14.5°C.A umidade do tempo na região registrará uma média de 56.44%. Pontualmente, a umidade mais alta durante a noite será de 77.0% em Água Limpa. A probabilidade de chuva é nula em toda a região, com 0.0% em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.