A região Sul terá grande chance de chuva na terça-feira (31), sendo essa a principal característica do tempo para o dia. As cidades mais quentes deverão ser Inaciolândia com 31.3°C, Porteirão com 31.2°C e Cachoeira Dourada com 30.6°C. Já as mais frias incluem Piracanjuba, com mínima de 18.4°C, e Caldas Novas, com 18.6°C.A umidade média na região será de 69.67%, com destaque para Cezarina e Varjão com 86.0%, e Água Limpa com 85.0%. As probabilidades de chuva na região Sul terão uma média de 28.37%, mas algumas localidades apresentarão índices significativos. As cidades com maiores probabilidades de chuva incluem Joviânia com 80.0%, Buriti Alegre com 65.0% e Vicentinópolis também com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Cezarina: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Inaciolândia: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Marzagão: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 30.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Porteirão: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.