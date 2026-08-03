A região Sul registra tempo firme e predomínio de sol nesta terça-feira (4). Os termômetros marcam valores elevados à tarde, com Porteirão registrando máxima de 31,1°C, acompanhada de perto por Edéia e Indiara, ambas com 31,0°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem nas primeiras horas do dia em Marzagão, com mínima de 16,6°C, e Água Limpa, que apresenta 17,2°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 45,0%. O município de Água Limpa desponta com o maior índice, registrando 62,0%, seguido por Inaciolândia, com 60,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 9,71%, com Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás figurando entre as áreas com maior chance de precipitação, todas com tímidos 10,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 28,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 28,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 30,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 29,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 30,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 31,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 28,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 30,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 31,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 29,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 29,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 30,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 28,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 28,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 28,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 28,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 29,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 29,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 28,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 29,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 30,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 28,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.