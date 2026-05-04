A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva para terça-feira (5). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Cachoeira Dourada, com 32.8°C, Porteirão, com 32.7°C, e Inaciolândia, com 32.5°C. Já as cidades mais frias serão Marzagão, com mínima de 17.6°C, e Buriti Alegre, com 17.7°C.A umidade média na região será de 56.98%. Cidades como Água Limpa, com umidade noturna de 76.0%, Marzagão, com 73.0%, e Rio Quente, com 73.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 96%. Entre as cidades, Aloândia, Cezarina e Joviânia registram as maiores probabilidades individuais de chuva, com 5.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 31.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 32.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 30.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.