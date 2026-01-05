A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (6). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas mais elevadas registradas em Inaciolândia, alcançando 27.4°C, seguida por Porteirão com 26.2°C e Joviânia com 25.1°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Morrinhos, com mínima de 19.1°C, e Buriti Alegre, com 19.3°C.A umidade média regional será de 88.65%, com destaque para Morrinhos, que terá umidade de 94.0%. Aloândia e Buriti Alegre também registrarão alta umidade, com 93.0%. Quanto à probabilidade média de chuva para a região, ela será de 56.83%. No entanto, algumas cidades terão um tempo com maior chance de precipitação, como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre, todas com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Dourada: máxima 24.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 23.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 24.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Inaciolândia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 24.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Itumbiara: máxima 24.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Joviânia: máxima 25.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Mairipotaba: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 23.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Piracanjuba: máxima 22.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 24.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 26.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Professor Jamil: máxima 22.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 23.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 24.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.