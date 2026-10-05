A região Sul contará, nesta terça-feira (6), com uma atmosfera firme e predomínio de sol, fazendo com que a média das máximas se estabeleça em 27,76°C no decorrer do dia. Os locais com maior aquecimento serão Cachoeira Dourada, que atinge 28,8°C, e as cidades de Inaciolândia e Porteirão, ambas com 28,7°C. Para o início da manhã, as marcas mais amenas ocorrem em Morrinhos, com mínima de 19,8°C, e em Buriti Alegre, com 19,9°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em 79,29% nesta data, alcançando seus patamares mais elevados em Marzagão, com 90,0%, e Rio Quente, com 89,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é de 25,96%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Buriti Alegre, Inaciolândia e Piracanjuba, todas com 45,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Buriti Alegre: máxima 26,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Cachoeira Dourada: máxima 28,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Caldas Novas: máxima 27,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 25,0%Cezarina: máxima 28,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Cromínia: máxima 27,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Edealina: máxima 28,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edéia: máxima 28,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Goiatuba: máxima 26,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Inaciolândia: máxima 28,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Indiara: máxima 28,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 28,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Joviânia: máxima 27,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Mairipotaba: máxima 28,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 27,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Morrinhos: máxima 26,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Panamá: máxima 26,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Piracanjuba: máxima 27,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 27,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Porteirão: máxima 28,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Professor Jamil: máxima 28,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 27,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Varjão: máxima 27,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 30,0%Vicentinópolis: máxima 27,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Água Limpa: máxima 27,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.