A região Sul terá grande chance de chuva para a terça-feira (7), caracterizando o tempo na data. As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Porteirão com 31.6°C, Inaciolândia com 31.5°C e Cachoeira Dourada com 30.8°C. Em contrapartida, as cidades com as menores temperaturas serão Piracanjuba com 20.4°C e Morrinhos com 20.5°C.\nA umidade média na região será de 74.08%, com a probabilidade média de chuva em 60.87%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas para Água Limpa, Buriti Alegre e Cromínia, todas com 95.0%. Cezarina, Piracanjuba e Varjão apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 88.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%