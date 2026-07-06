A região Sul, para a terça-feira (7), terá tempo com altas temperaturas. A cidade mais quente prevista é Edealina, com máxima de 30.4°C, seguida por Cezarina e Edéia, ambas com 30.2°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Marzagão, registrando 13.0°C, e Aloândia, com mínima de 13.2°C.\nA umidade média na região será de 56.17%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Inaciolândia, com 81.0%, Água Limpa, com 76.0%, e Aloândia, com 74.0%. Em relação à previsão de chuva, a probabilidade média na região é de 0.0%, com cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás também apresentando 0.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 29.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%