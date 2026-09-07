A região Sul apresenta um cenário de instabilidade com pancadas recorrentes e céu encoberto nesta terça-feira (8), registrando uma média máxima de 30,08°C e mínima de 20,82°C. Entre os municípios que devem registrar maior calor, Indiara atinge máxima de 31,6°C, seguida de perto por Edéia, com 31,5°C, e Porteirão, com 31,4°C. No outro extremo, as menores temperaturas mínimas do dia ficam sob responsabilidade de Buriti Alegre, com 20,1°C, e Morrinhos, com 20,2°C.O nível de umidade relativa na região deve registrar média de 73,5%, com os índices mais elevados chegando a 87,0% nas cidades de Cromínia, Marzagão e Morrinhos. A probabilidade média de precipitação para a região Sul está estimada em 39,52%, sendo que os maiores potenciais de chuva ocorrem em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 65,0% de chance, além de Buriti Alegre, que marca 60,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Buriti Alegre: máxima 28,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 60,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Caldas Novas: máxima 29,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Cezarina: máxima 31,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cromínia: máxima 29,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Edealina: máxima 31,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Edéia: máxima 31,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Goiatuba: máxima 29,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Inaciolândia: máxima 30,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Indiara: máxima 31,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Itumbiara: máxima 29,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Joviânia: máxima 30,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Mairipotaba: máxima 30,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Marzagão: máxima 29,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Morrinhos: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 29,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Piracanjuba: máxima 29,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Pontalina: máxima 30,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Porteirão: máxima 31,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Professor Jamil: máxima 30,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Rio Quente: máxima 29,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Varjão: máxima 30,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Vicentinópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Água Limpa: máxima 29,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.