A região Sul terá grande chance de chuva para a terça-feira (9). As cidades mais quentes serão Indiara, com máxima de 25.9°C, e Cezarina e Varjão, ambas com 25.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos, com 19.4°C, e Buriti Alegre, com 19.6°C.A umidade média na região será de 87.79%, com as maiores taxas em Água Limpa, Buriti Alegre e Marzagão, todas com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.54%, com Água Limpa, Cachoeira Dourada e Itumbiara apresentando 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 23.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 24.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 23.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 24.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 25.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 24.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 24.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 24.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 23.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 24.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 24.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 25.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 24.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.