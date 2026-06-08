A região Sul, para a terça-feira (9), terá um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Edéia, com 30.1°C, Cachoeira Dourada, com 30.0°C, e Edealina, com 30.0°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Aloândia, com 13.0°C, e Marzagão, com 13.1°C.A umidade média na região será de 53.69%, com os maiores índices de umidade noturna em Água Limpa e Aloândia, ambas com 73.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 8.94%, e Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentando as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 28.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 29.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 29.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.