O Entorno do Distrito Federal, no domingo (1), terá grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas serão em Vila Boa, com 28.7°C, seguida por Cocalzinho de Goiás e Luziânia, ambas com 27.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 19.2°C, e Abadiânia, com 19.7°C.A umidade do ar média na região ficará em 83.03%, com os maiores índices de umidade em Cristalina, que pode alcançar 92.0%, Abadiânia e Alexânia, ambas com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.68%, mas cidades como Padre Bernardo e Mimoso de Goiás apresentam probabilidade de 85.0%, e Cristalina registra 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.