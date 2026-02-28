O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste domingo (1). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 27.9°C, Padre Bernardo, com 27.7°C, e Cabeceiras, com 27.6°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Abadiânia e Novo Gama, ambas com 17.3°C.A umidade média na região ficará em 81.79%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Água Fria de Goiás e Vila Boa, ambas com 94.0%, e Formosa, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.84%, com as maiores chances em Água Fria de Goiás, com 95.0%, Mimoso de Goiás, com 90.0%, e Padre Bernardo, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Pirenópolis: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 26.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.