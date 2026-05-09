O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas variadas neste domingo (10). As cidades mais quentes incluem Padre Bernardo, com máxima de 32.5°C, Vila Boa, atingindo 32.0°C, e Mimoso de Goiás, com 31.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Abadiânia, com mínima de 14.4°C, e Novo Gama, com 14.6°C.A umidade média do tempo na região ficará em torno de 65.39%. Cidades como Abadiânia, Cristalina e Novo Gama apresentarão umidade noturna de até 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 6.18%, e as maiores chances, de 10.0%, são observadas em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 29.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 30.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 29.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 28.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 30.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 28.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 32.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.